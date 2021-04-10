banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Galatasaray büyük yara aldı
Galatasaray büyük yara aldı
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?
Yerli aşıda önemli gelişme
Yerli aşıda önemli gelişme

Ramazan Geldi Ramazan...

Özbekistan'da hazırlanan bu video klip bir anda diğer Türkî devletlerine de yayıldı.

Magazin 10.04.2021, 20:49 10.04.2021, 20:53
5
Ramazan Geldi Ramazan...

Özbek sanatçıların vatandaşlarla birlikte seslendirdiği "Ramazan Keldi Ramazan" videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken bir çok TV ekranından da haber konusu oldu.

Söz: Abror Muxtor Aliy, Müzik: İqbol Muhammad'e ait Çağatay Türkçesiyle (Özbek Türkçesi) seslendirilen "Ramazan keldi ramazan" ilahi tarzı muhteşem bir seslendirme... Sözleri de harika yazılmış... Yazanın söyleyenin dillerine sağlık.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık