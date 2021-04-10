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Ramazan Geldi Ramazan...
Özbekistan'da hazırlanan bu video klip bir anda diğer Türkî devletlerine de yayıldı.
Magazin 10.04.2021, 20:49 10.04.2021, 20:53
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Özbek sanatçıların vatandaşlarla birlikte seslendirdiği "Ramazan Keldi Ramazan" videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken bir çok TV ekranından da haber konusu oldu.
Söz: Abror Muxtor Aliy, Müzik: İqbol Muhammad'e ait Çağatay Türkçesiyle (Özbek Türkçesi) seslendirilen "Ramazan keldi ramazan" ilahi tarzı muhteşem bir seslendirme... Sözleri de harika yazılmış... Yazanın söyleyenin dillerine sağlık.