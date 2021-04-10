Ramazan Geldi Ramazan...

Özbek sanatçıların vatandaşlarla birlikte seslendirdiği "Ramazan Keldi Ramazan" videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken bir çok TV ekranından da haber konusu oldu.

Söz: Abror Muxtor Aliy, Müzik: İqbol Muhammad'e ait Çağatay Türkçesiyle (Özbek Türkçesi) seslendirilen "Ramazan keldi ramazan" ilahi tarzı muhteşem bir seslendirme... Sözleri de harika yazılmış... Yazanın söyleyenin dillerine sağlık.