Quality ödülleri sahiplerini buldu

Cemiyet hayatının önde gelen dergisi Quality of Magazine, her yıl olduğu gibi bu yıl da ’En Quality’leri seçti. Ünlü sanatçıların yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimleri bu gecede buluştu.

Cemiyet hayatının önde gelen dergisi Quality of Magazine, 13. Quality Ödül Töreni’ni ve 13. Yıl Kutlaması’nı gerçekleştirdi. Cahide Palazzo’da gerçekleşen ödül törenine ünlü yağdı. Sanat, iş, cemiyet ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği gecede yılın ’En Quality’ isimleri de ödüllerini aldı. Gecede sanat, medya, iş dünyası ve spor dallarında 40 ödü verildi. Gecenin sonunda En Quality Erkek Sanatçı ödülünü alan Cem Belevi, konser verdi. Genel Yayın Yönetmenliği’ni Salih Keçeci’nin yaptığı Quality of Magazine, 13. Quality Ödülleri’nde birçok önemli ismi de bir araya getirdi.