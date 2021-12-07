Quality Dergisi’nden TESYEV’e büyük destek

Türkiye’nin önde gelen dergilerinden Quality of Magazine’in yeni yıl gecesinde TESYEV’e büyük destek geldi. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede, derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci önderliğinde, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Yavuz Kocaömer’in yaptığı TESYEV için 125 bin TL toplandı.

Cemiyet, iş dünyası, sağlık ve modanın Türkiye’de nabzını tutan dergilerin başında gelen Quality of Magazine’in yeni yıl organizasyonu Keçeci ev sahipliğinde yıldızlar geçidi altında gerçekleşti. Gecenin sunuculuklarını Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan gerçekleştirdi. Cemiyet, sosyete, iş dünyası ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı gece, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Yavuz Kocaömer’in yaptığı TESYEV’e yapılan büyük yardımla takdir topladı. Eserleri Avrupa’nın en önemli sergi salonlarında sergilenen ünlü ressam Akın Ekici’nin gece için bağışladığı resimlere ilgi büyük olurken buradan elde edilen gelir TESYEV’e bağışlandı.

Büyük gecede yıldızlar geçidi

Akın Ekici’nin eserleri için iş adamları sıraya girerken Ali Ağaoğlu, Erkan Kork, Yalçın Şahin, Süleyman Orakçıoğlu ve Erkan Özkan, sergilenen eserlere sahip olmak için, el kaldıran ilk isimler oldu. TESYEV Başkan Vekili Hayati Babaoğlu, tabloları satın alan isimlerle sahneye çıkarken, düzenlenen geceyle, engelli vatandaşlar için sağlanan gelire teşekkür etti. Gecede Burçin Birben, Fatih Ürek, Ayhan Aşan, Niran Ünsal, Elif Karlı, Umut Akyürek, Ahmet Selçuk İlkan gibi Türkiye’nin önde gelen isimleri sahneye çıkarken, gecenin pastasının kesimi ise Orhan Gencebay, Demet Akbağ, Oya Başar, ve Burcu Güneş gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Pasta kesimi öncesinde Demet Akbağ’ın başlattığı podyum yürüyüşü geceye renk katan anlardan oldu.