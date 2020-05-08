Pucca'dan Ece Erken'e: Hayatımda gördüğüm en boş insansın!

Pucca isimli sosyal medya fenomeni Alişan'dan sonra hedefine Ece Erken'i koydu. Pucca, Ece Erken'e "Hayatımda gördüğüm en salak kişisin!"dedi. Bazı sosyal medya hesaplarının Pucca'nın Alişan hakkındaki tweetini eleştirmesi Pucca'yı rahatssız etti.

Sayfanın Ece Erken'e ait olduğunu iddia eden Pucca'ya, Erken'in cevabı dava açmak oldu. Pucca'nın cevabı ise çok daha sertti.

Ece Erken'in dava açacağını söylemesinin ardından Pucca "Ece sen hayatımda gördüğüm en bomboş bak açık açık söylüyorum en salak kişisin. Bu yaşına kadar nasıl yaşadın şok içindeyim. Beni tehdit ettirdiğin yeni yetme mafya sevgiline söyle donumda sallarım sizi" diyerek tepki gösterdi.

Gerçek adı Selen Pınar Işık olan ancak Pucca ismiyle ünlenen sosyal medya fenomeni önce Alişan ile ilgili “Fark ettiniz mi birkaç haftadır Alişan sormadıkları halde ‘Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, ölüyorum’ türü demeç vermedi” dedi.

Pucca’nın bu tweet’ine birçok cevap geldi. Ünlü fenomen, kendisine cevap atan bir sayfanın Ece Erken’e ait olduğunu iddia etti. Ece Erken, bunun üzerine Pucca’ya dava açacağını açıkladı.

‘DONUMDA SALLARIM SİZİ’

Pucca, bunun üzerine sert sözlerle Erken’e yüklendi ve şöyle dedi:

“Ece sen hayatımda gördüğüm en bomboş bak açık açık söylüyorum en salak kişisin. Bu yaşına kadar nasıl yaşadın şok içindeyim. Beni tehdit ettirdiğin yeni yetme mafya sevgiline söyle donumda sallarım sizi.”

Kısa bir süre önce BJK eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişki yaşayan Erken’in yeni sevgilisinin kim olduğu merak edildi.

İşte, o tartışma…

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