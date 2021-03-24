Prens Harry yeni işe başladı

Öz babasına, ağabeyine ve büyükannesine adeta savaş açarak ipleri koparan ve İngiliz kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan Prens Harry kendine yeni bir iş buldu…

Daha önce maddi olarak zorda kaldıkları için Netflix ve Spotify ile anlaşma yapmak zorunda kaldıklarını açıklayan Prens Harry, Silikon Vadisi’nde kurulan yeni bir girişimde yönetici olarak işe başladı.

Antrenörlük, sağlıklı yaşam ve akıl sağlığı üzerine uzmanlaşan BetterUp Inc. isimli şirkette yönetici olarak görev almaya başlayan Sussex Dükü’nün Chief Impact Officer, yani Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olacağı kaydedildi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’ın özel haberinde Prens Harry’nin neden bu işi kabul ettiği de kendi ağzından anlatıldı. Prens Harry, “Ben insanların yaşamlarında bir etki yaratmak istiyorum. Proaktif antrenörlük ve mentorluk insanların gelişmelerinde sınırsız olanak sağlıyor ve farkındalığı artırarak daha iyi bir yaşam sunuyor” dedi.

Prens Harry’nin ne kadar kazanacağı açıklanmazken, Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak ürün strateji kararları ve bağış ve yardım kuruluşlarıyla iletişim ve sözcülükten sorumlu olacak.

BetterUp’ın CEO’su Alexi Robichaux, “Bu çok zor ve anlamlı bir pozisyon” dedi. Prens Harry’nin ortak bir arkadaşları aracılığıyla Robichaux ile tanıştığı belirtildi. Harry’nin kimseye rapor vermeyeceği ve altında bir ekip olmayacağı belirtilirken sadece görüşmelerde ve özel davetlerde yer alacağı kaydedildi.