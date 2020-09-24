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Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu
Çeşme'de tatil yaptığı sırada plajda bikinisini değiştirirken göğsü görünen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, "Her şey ortada zaten, insanlık hali" dedi.
Magazin 24.09.2020, 18:55
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Bir süre tatil yaptıktan sonra İstanbul'a dönen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Nişantaşı'nda görüntülendi. Genç oyuncu, Çeşme tatili esnasında verdiği frikik hakkında da konuştu.
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