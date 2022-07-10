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Pinhani’den Akşehir’de konser

Pinhani grubu Konya’nın Akşehir ilçesinde bir konser verdi. Grubun Akşehir Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konserinde şarkılara binlerce kişi eşlik etti.

Magazin 10.07.2022, 16:13
Pinhani’den Akşehir’de konser

Pinhani grubu Konya’nın Akşehir ilçesinde bir konser verdi. Grubun Akşehir Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konserinde şarkılara binlerce kişi eşlik etti.

Konser alanını saatler önce dolduran Akşehirliler, konser öncesi ünlü sunucu Doğukan Alsay’ın şovuyla coştu. Daha sonra Pinhani sahne aldı. Pinhani sevilen şarkıları ile başladığı konserinde daha sonra seyirciyle birlikte hareketli şarkıları seslendirdi. Kendisinin de Konyalı olduğunu, Akşehir’deki seyirciye ve kalabalığa hayran kaldığını söyleyen Pinhani, “Akşehir’de muhteşem bir atmosfer var, burası bir başkadır” dedi. Grubun geçmiş albümlerinde yer alan şarkılarının yanı sıra, kendilerine has yorumları ile seslendirdikleri şarkılardan oluşan geniş bir repertuvar, Akşehirlilerin beğenisine sunuldu. Popüler şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyen Pinhani, büyük alkış aldı. Açık Hava Tiyatrosunu dolduran çok sayıda Pinhani hayranı doyasıya eğlenirken, konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından gruba bir plaket takdim edildi.

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