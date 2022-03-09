Pınar Deniz: Kurallarım var

Reyting rekorları kıran 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, bir magazin dergisine kapak oldu.

Şu sıralar en çok konuşulan oyuncular arasında olan Deniz, "Hayatınızın şu aşamasında nasıl hissediyorsunuz?"sorusuna, "Sınırsız düşünüyorum. Kendime sınır koymuyorum. Daha bireyci düşünce yapısına sahibim. Gerek kendi ilişkimle gerekse ailemle olan ilişkimde önceliği kendime veriyorum." yanıtını verdi.

"ŞİDDETTE KARŞIYIM"

"Şiddet içeren işlerde yer almak istemiyorum." diyen oyuncu, "Kadını ezen projeleri reddediyorum. Gerekirse parasız kalmaya razıyım. Kendi içimde bu disiplini oturttum. Ben televizyonda güçlü kadını oynamak istiyorum. Televizyon toplumsal bir mesele. Şiddeti güzelleyen, destek çıkan işlerin içinde olmayacağım. Kendi kurallarımı böyle belirledim." ifadelerini kullandı. (ensonhaber)