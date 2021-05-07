Pınar Altuğ'un iftar sofrası olay oldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ’un son paylaştığı fotoğraf olay oldu. Zaman zaman kendisine gelen eleştirilere yanıt veren Altuğ, yine bir takipçisinin mesajına sinirlendi.

"O YEMEĞİ BULAMAYANLAR INSTAGRAM'A GİREMİYOR"

Yemek masasının fotoğrafını Instagram yayınlayan Altuğ, takipçisinin "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" yorumuna yanıt verdi.

Çok sinirlenen ünlü oyuncu, "O yemeği bulamayanlar Instagram’a da giremiyordur." diye tepkisini dile getirdi.