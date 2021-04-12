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Pınar Altuğ'dan romantik kutlama

Oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Yağmur Atacan’la evlilik yıl dönümünü kutladı.

Magazin 12.04.2021, 13:49 12.04.2021, 13:51
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Pınar Altuğ'dan romantik kutlama

Yıllardır ekranda olan ‘Çocuklar Duymasın’ isimli dizide canlandırdığı ‘Meltem’ karakteriyle akıllara kazınan başarılı Pınar Altuğ, 12 Nisan 2008 tarihinde hayatını birleştirdiği Yağmur Atacan’la evliliklerinde 13'üncü yıla geride bıraktı.

"SONSUZA KADAR"

Bu özel gün için bir paylaşımda bulunan Altuğ, kalp emojisiyle birlikte şu ifadeleri kullandı:"Sonsuza kadar 'evet' demiştim sana.”

Pınar Altuğ’un Yağmur Atacan'lı paylaşımına, binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

(Ensonhaber)

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