Petek Dinçöz, 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek

Avukat Fırat Avşar, 2017 yılında Petek Dinçöz ile avukatı Şevket Küçükaslan'ıa dava açmıştı. Açılan davanın dilekçesinde; aralarında anlaşarak, kendisine ödenmesi gereken avukatlık ücretini ödemedikleri ileri sürülmüştü.

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

"BİZİ BAĞLAMAZ"

Petek Dinçöz'ün avukatı ise "Olay Fırat Avşar ile Şevket Küçükaslan arasındadır, bizimle bir ilgisi yoktur. Müvekkilim Petek Dinçöz, alacağını tahsil etme imkanı bulamadığından Şevket Küçükaslan ile sulh yapmak zorunda kalmıştır. Fırat Avşar'ın bu durumdan haberinin olmaması düşünülemez. Kendi aralarındaki iç ilişki bizi bağlamaz. Davanın reddini talep ederiz." dedi. Davalı Şevket Küçükaslan'ın avukatı da davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.

22 BİN 550 TL TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar vererek Petek Dinçöz ve Şevket Küçükaslan'ın, Fırat Avşar'a 22 bin 550 lira tazminat ödemesine hükmetti.

(Ensonhaber)