Perinçek ve Sarıgül sosyal medya gecesinde buluştu

Türkiye’nin en güçlü sosyal medya platformlarından birisi olan İnci Sözlük 15. yıldönümünde görkemli bir geceye imza attı. Geceye Vatan partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.

Bursalı iş insanı Emin Adanur’un yönetimindeki İnci Sözlük sosyal medyada 25 milyona yakın takipçisiyle Türkiye’nin özgün ve özgür içerik üreticisi olarak 15. yılını coşku ile kutladı.

Beşiktaş’taki The Ritz-Carlton Otel’de gerçekleştirilen gecede siyaset camiasının ünlü isimleri başta olmak üzere sanat, spor ve iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Geceye katılanlar arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile eşi Şule Perinçek, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İkilem Grubu, Cem Özer, Ömür Gedik, oyuncu Bekir Aksoy ve eşi, Sunucu Canan Metiner, Çağla Çakın, Türk Kalp Vakfı Yöneticisi Kadriye Olgar, Oyuncu Umut Oğuz, Avukat Fatih Volkan, Avukat Harun Şimşek, Çağla Çakın, Doktor Ufuk Alatekin, Günayurdaer Kahraman, Esra Özmen, Hande Kara, Erol Kılıç Erhan Öztürk, Prof. Doktor Meral Kozakçıoğlu, Orhan Gürer, Cenk-Aslıhan Dağcı, Neslihan Kayahan, Gül Ergi, Serhat Kaynarpınar, Dilara Kırmıt, Gökçe Kırgız ve çok sayıda tanınmış sima yer aldı.

Banu Noyan’ın organizatörlüğünde gerçekleşen İnci Sözlük’ün 15. yıl gecesi ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’nin sunuculuğu ile başlayarak, Behzat Gerçeker ile Enbe Orkestrası’nın performansı ve dans gösterileri ile devam etti.

“Türkiye’nin gündemi burada atıyor”

Gecede davetlilere seslenen, İnci Sözlük ve çok sayıda sosyal medya platformunun bağlı olduğu EA Medya Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Emin Adanur “Sevgili dostlar bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. İnci Sözlük’ün 2005 yılında başlayan hikayesi benim ve İsmail Alpen ve Serkan İnci kardeşimle buluşmamızın sonunda daha da güçlendi. Bu vizyoner bir bakış açısıdır. Bu platform ülkenin en özgün ve en özgür paylaşım ağıdır. Siyaset, ekonomi ve sosyal hayatın bir nevi nabzını tutuyoruz. 25 milyon takipçimiz ile en büyük paylaşım ağına sahibiz. Biz bu akşam dostlarımızla beraber olalım istedik” dedi.

Adanur’un konuşmalarının ardından devam eden gecede İnci Sözlük’ün 15. yıl pastası da kesildi. Davetliler organizasyonda geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.