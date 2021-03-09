Pelin Öztekin'in Hastane Önündeki Hali Yürekleri Burktu

Usta oyuncu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen Öztekin, daha sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi

Öztekin akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.Ünlü oyuncunun kızı Pelin Öztekin, dün babası için kan talebinde bulunmuştu. Yeterli kan bağışının ardından da ihtiyaç kalmadığını belirtmişti."

LÜTFEN SAÇMALAMAYIN!"

Hastane bahçesinde bankta oturan Pelin Öztekin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Geçmiş olsun" dileğine "Şu an değil arkadaşlar saçmalıyorsunuz, lütfen saçmalamayın" diyerek, tepki gösterdi.Pelin Öztekin ardından oturduğu yerden kalkarak hızlı adımlar ile görüntü alınmaması için görünmeyen bir bölüme geçti. Öztekin'in hali yürek burktu.

"BİZ SENİ BEKLİYORUZ"

Öztekin, açıklamasında; "İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan, bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum" demişti.