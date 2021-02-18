Paris Hilton nişanlandı

Dünyanın en ünlü sosyetik ismi Paris Hilton, erkek arkadaşı Carter Reum ile nişanlandığını dün Instagram sayfasından duyurdu.

DOĞUM GÜNÜNDE TEKLİF ALDI

17 Şubat doğumlu olan Hilton, 40’ıncı yaş gününde nişan haberini paylaştı.

"SONSUZA KADAR EVET DEDİM"

Plajda yapılan nişan esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Hilton, “Doğum günüm için tropikal cennete özel bir yolculuk planladı. Sahilden akşam yemeğine doğru yürürken, Carter bizi çiçeklerle süslenmiş bir kulübeye götürdü ve diz çöktü. Evet, sonsuza kadar evet dedim. Sonsuza dek birlikte olmayı tercih edeceğim başka kimse yok.” mesajını yazdı.

Hilton, Ocak 2020’de Altın Küre partisinde birlikte görüntülendiği VEEV Spirits şirketinin kurucu ortağı olan Reum ile ilişkisini Nisan 2020’de duyurmuştu.