Paris Hilton'dan kaset skandalıyla ilgili olay itiraflar

Paris Hilton'un henüz 20'li yaşlarındayken müstehcen görüntüleri o dönemki erkek arkadaşı Rick Salomon tarafından satılmıştı. Hilton, basında büyük yankı uyandıran görüntüler hakkında ilk kez konuştu.

20 yıl sonra konu hakkındaki suskunluğunu bozan Paris Hilton, verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Hilton, aradan 20 yıl geçmesine rağmen travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını itiraf etti.

Ünlü isim, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu her zaman hayatımın geri kalanında bana zarar verecek bir şey olacak. Tüm medyada vardı. Ailemle birlikte gözyaşları içinde izlemek zorunda kaldık. Çok üzücüydü"

'HAYATIM BİTTİ'

Hilton, kaset çıktıktan sonra hayatının bittiğini düşündüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası aşağılayıcıydı."

"Bu, iki kişi arasında özel bir deneyimdir. Birini sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi düşünüyorsunuz ve güveninizin bu şekilde ihanete uğraması için ve tüm dünyanın izleyip gülmesi ve hatta insanların bunu bilerek yaptığımı düşünmesi beni kahretti. Bundan bahsederken hala travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum"

NE OLMUŞTU?

Paris Hilton ve Rick Salomon'un kaseti 2001'de yapıldı. 2003'te üç dakikalık versiyonu bir şirket tarafından sızdırıldı. Olayın ardından harekete geçen Hilton, erkek arkadaşı Rick Salomon ile birlikte şirkete dava açtı. Ancak Rick Salomon, olaydan bir yıl sonra kasetin uzun versiyonunu yayınladı.

Salomon, 'Paris'te 1 Gece' isimli kasetin 45 dakikalık versiyonunu satmak için bir stüdyoyla anlaşma yaptı.

40 yaşındaki ABD'li ünlü sosyetik Paris Hilton, geçtiğimiz günlerde ise yatılı okulda uğradığı istismarı anlatarak gündem olmuştu.

Hilton, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Yatılı okulda yaşadığım cehennem sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bu, bugün bile ilişkilerimi etkiliyor" dedi.