Pamela Anderson korumasıyla evlendi: “Beni gerçekten seven adamın kollarındayım”

Dünyaca ünlü film yıldızı Pamela Anderson’ın, koruması Dan Haygurst ile dünya evine girdiği ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, çiftin Noel arifesinde, Anderson’ın Kanada Vancouver’daki evinde düzenlenen özel bir törenle evlendiğini yazdı.

“BENİ GERÇEKTEN SEVEN ADAMIN KOLLARINDAYIM”

Daily Mail TV’ye özel mülakat veren Kanadalı aktrist, “Olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir adamın kollarında.” dedi.

Çiftin basit bir düğün yaptığı ve düğüne arkadaşları ya da ailesinden kimsenin katılmadığı öğrenildi.