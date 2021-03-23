Özlem Yıldız, selülitlerine veda etti

Monopolar Radyo Frekans + Şok Dalgası sistemlerini tek bir cihaz ile eş zamanlı uygulanabilir hale getiren FDA Onaylı dual teknoloji özelliğine sahip tedavi, selülitlere hızlıca etki ediliyor.

Selülit tedavileri hakkında bilgi veren Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir ”Selülit ve Sıkılaşma tedavilerinde uygulanan sistemlere baktığımızda çeşitli yöntemler kullanılmakta, bu yöntemlerin gerek işlem süreleri gerek etkinliği kişilerin beklentisinin altında kalabildiği gibi selülitlerle mücadelenin yorucu olduğunu düşünebilmekte. Ancak Emstone bunlardan farklı bir çözüm sunuyor. Özlem Yıldız’ın da favori uygulamaların biri bu” dedi.

Şok dalgasıyla yok ediyor

Emstone’un diğer sistemlerden farkları olduğunu belirten Zevzir, “Emtone, radyo frekans özelliğiyle vücudun çeşitli bölgelerinde hasar görmüş olan kollajen liflerini cildin kalitesini arttırırken diğer taraftan gevşeyen elastin liflerinin düzenli çalışmasını yükseltir. Aynı anda art arda devre giren şok dalgasını da eş zamanlı kombine olarak kullanması deri altında selülit görünümüne neden olan su ve yağ karışımı odalarını küçülmelerine yardımcı olur. Şok dalgasının sağladığı basınç sayesinde küçülen ve parçalanan yağlanmanın olduğu bölgelerde azalan ve yavaşlayan kan dolaşımı daha düzenli çalışır vücutta oluşan metobolik atım bu sayede hızlanır” diye konuştu.

Ameliyatsız güzellik

Uygulamayla ameliyatsız popo dikleştirmenin de sağlandığını belirten Zevzir, “Birçok kadın yuvarlak görünümlü bir kalçayı hayal eder. Ancak ameliyat hem zor hem maddi olarak da zorlayıcı oluyor. Emstone ile bunu ameliyatsız olarak sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.