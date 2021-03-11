Özil ve Yandaş kuralları çiğnedi!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular Mesut Özil ile Mert Hakan Yandaş, önceki akşam Bebek'teki bir otelden çıkarken görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta sakatlanan Özil'in koltuk değnekleri ile yürüdüğü görüldü.

KURALLARI HİÇE SAYDILAR

Futbolcuların koronavirüsten korunmak adına maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkatlerden kaçmadı.

"YETER, ÇEKMEYİN ARTIK!"

Kendisini görüntüleyen gazetecilere sitem eden Özil, "Yeter, çekmeyin artık!" diyerek, hızla araca bindi.