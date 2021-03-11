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Özil ve Yandaş kuralları çiğnedi!
Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Mesut Özil ile Mert Hakan Yandaş'ın maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. Kuralları hiçe sayan futbolculardan Özil, "Yeter, çekmeyin artık!" diyerek, sitem etti
Magazin 11.03.2021, 11:21
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular Mesut Özil ile Mert Hakan Yandaş, önceki akşam Bebek'teki bir otelden çıkarken görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta sakatlanan Özil'in koltuk değnekleri ile yürüdüğü görüldü.
KURALLARI HİÇE SAYDILAR
Futbolcuların koronavirüsten korunmak adına maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkatlerden kaçmadı.
"YETER, ÇEKMEYİN ARTIK!"
Kendisini görüntüleyen gazetecilere sitem eden Özil, "Yeter, çekmeyin artık!" diyerek, hızla araca bindi.