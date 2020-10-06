Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Özgü Namal 2013-2014 arasında ‘Merhamet' adlı dizinin ardından nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başladı. Bu aşkla birlikte hayatını değiştiren Özgü Namal oğlu Nefes (5) ile kızı Elem Su'yu (3) dünyaya getirdi.

Ardından ailesiyle Muğla Köyceğiz'e yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiralayan çift, doğayla iç içe bir yaşam sürüyordu.

SERDAR ORAL KİMDİR?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi farklı bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.