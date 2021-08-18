Özge Yağız, İçimizden Biri adlı dizide oynacağı yönünde çıkan haberler üzerine magazin gündeminde konuşulan isimler arasında. Bilindiği üzere daha önce oynadığı bir çok dizide büyük beğeni toplayan Özge Yağız'ın yeni dizi projesi yakından takip ediliyor. Peki Özge Yağız kimdir, kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı, yeni dizi projesi nedir?

Genç oyuncu Özge Yağız, Yemin dizisindeki Reyhan karakteri ile parladıktan sonra kendini yepyeni bir dünyanın içine bıraktı. 2 sezon günlük dizide yer aldı ve popüler olduktan sonra da ana akım televizyon kanallarındaki iddialı dizilerde rol almak için hayatının kararını verdi.

Özge Yağız ile Sol Yanım dizisinde bir arada olan Benian Dönmez, Binnaz karakterini canlandırmıştı. İki oyuncu bu sefer İçimizden Biri isimli dizide yine buluşmuş olacak.

Dizide Adile karakterinde izleyeceğimiz Dönmez, Özge Yağız'ın canlandıracağı karakterin annesi olarak hikayede yerini alacak.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, 23 yaşında,1.69 boyunda, 52 kilo ve koç burcu. Güzel oyuncunun Ezgi adında bir de kız kardeşi bulunuyor. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı.