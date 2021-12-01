Özge Özpirinçci Bebeğine hangi ismi verdi?

Doğum, İstanbul'daki özel hastanede saat 15.17'de gerçekleşti. Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi" denildi.

Haber türk'ten Aytekin Teker'e konuşan ünlü oyuncunun menajeri Önem Günal yaptığı açıklamada, "Anne ve bebeğin sağlık durumu çok iyi. Sezaryen doğum gerçekleşti" dedi.

"KIZIMA 'ÜZÜM' ADINI VERECEĞİM"

Özge Özpirinçci, kızları için isim düşünüp düşünmedikleri hakkındaki sorulara "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını vermişti. Daha önce de yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söyleyen Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti.