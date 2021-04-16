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Özge Özder, doğumdan fotoğraf paylaştı

Özge Özder, kızı Luna'nın doğum fotoğrafını paylaştı.

Magazin 16.04.2021, 12:23
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Özge Özder, doğumdan fotoğraf paylaştı

Şu aıralar rol aldığı Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya'yı canlandıran Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu, ilk bebeği Eva Luna'yı 12 Şubat'ta dünyaya getirdi. Epidural sezaryen yapan oyuncu, doğum fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Özder, kızı Luna'nın ilk fotoğrafını 40 günlük olduğunda paylaşmıştı:

"BİZİM MASALIMIZ"

"Merhaba dünya... Dilerim dünya varlığınla daha güzel bir yer olsun meleğim... Dilerim ömrün ay gibi aydınlık ve parlak, masalları kıskandıracak kadar güzel ve ışıklı olsun ay kız... Bizim masalımız sensin... Annen ve baban çok aşık sana... Ömrümüz oldukça yanında, her ihtiyaç duyduğunda arkanda, siper olmamız gereken zamanlarda ve tüm kötülüklere karşı önünde, yanında olamadığımız anlarda ise bil ki hep omuz başındayız .. Bunu hiç unutma... Varlığın en büyük armağan bize... Sen kendini seç ve gerçekleştir yeter... Artık tüm şükürlerimiz varlığına... Hoş geldin annesinin küçük tırtılı... Hoş geldin küçük ay perisi... Hoş geldin...Kırkımız çıktı bugün... İyi dileklerinize ,dualarınıza ve güzel kalplerinize emanet ederek paylaşıyorum meleğimi... "

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