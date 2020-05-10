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ÖZEL YAZIŞMALARI İFŞA OLDU

Son zamanlarda ismi mesaj ifşa olayına karışan ünlüler kervanına oyuncu Can Yaman da katıldı. Bir İnstagram kulkanıcısı, ünlü oyuncunun mesajlarını yayınladı.

ÖZEL YAZIŞMALARI İFŞA OLDU

Son zamanlarda ismi mesaj ifşa olayına karışan ünlüler kervanına oyuncu Can Yaman da katıldı. Bir İnstagram kulkanıcısı, ünlü oyuncunun mesajlarını yayınladı.

10 Mayıs 2020 Pazar 11:52
2010 Okunma
ÖZEL YAZIŞMALARI İFŞA OLDU

Son olarak eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin hayatını karartan, oyuncu Aslı Enver ile henüz başlamış olan ilişkisini sonlandırmasına sebep olan mesaj ifşası, şimdi de oyuncu Can Yaman'ın başına geldi. 

Enise Sude isminde bir İnstagram kullanıcısı, Can Yaman ile olan yazışmaları sosyal medyada yayınladı. Mesajlarda ise, Can Yaman’ın bazı mesajları silmesi ve Enise Sude'nin ise “Silmene gerek yok , ifşa etmem” demesi dikkat çekti.



 

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Yeni akım mı bu? 2020-05-10 13:12:31

İfşa etmem deyip ifşa etmişsin. Ayrıca yazışmalarda herhangi bir tacizi geçtim "karşılıklı rıza var" dememizi gerektirecek bir durum bile yok. Nesi ifşa lan bunun? Ahlaksızlık nerede? Bana skandal verin dedikodu verin boş işlerle oyalamayın!

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