(Özel)- Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi

Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy’deki ‘kaynak saç’ borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları stilistlerini, önce çete üyesi olarak suçladı ardından telefon numarasını engelledi. Kibariye’den 24 bin lira alacağı olduğunu belirten stilist İsmail Günüç yaşananlara sitem etti.

Kadıköy’deki bir kuaföre olan 4 bin 200 liralık borcuyla gündeme gelen sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık şimdi ise stilistleri İsmail Günüç’e ‘çete üyesi’ suçlamasında bulunarak borçları olan 24 bin lirayı ödemeden iletişimi kesti. İddiaya göre, kuaföre ‘kaynak saç’ borcu olan 4 bin 200 lirayı ödemeyen Kibariye, parayı getireceklerini iddia ederek stilistleri İsmail Günüç’ü kuaför dükkanında rehin bıraktı. İşletme sahipleriyse genç adamın kimliğini bırakmasının yeterli olacağını söyledi. Günler geçmesine rağmen Kibariye tarafından kuaföre herhangi bir ödeme yapılmayınca Günüç’a ait kimlik cüzdanı kuaförde kaldı. Stilist Günüç, Kibariye’nin eşi Küçükbalçık ile iletişime geçerek kimliğini alması gerektiğini ve bu nedenle kuaföre olan borçlarını ödemelerini söyleyince Ali Küçükbalçık tarafından önce ‘çete üyesi’ olmakla suçlandı sonra telefonları engellendi.

Kibariye’nin sahne elbiselerini dikiyordu

Yaşanan olay sonrası Kibariye’den alması gereken 24 bin liralık ödemeyi de alamayan Stilist İsmail Günüç, yaşananlara isyan etti. Çok sayıda sahne elbisesi diktiği, yeri geldiğinde ise kendi cebinden harcama yaparak ayakkabı ve takı aldığı Kibariye’nin kendisine olan 24 bin liralık ödemeyi yapmasını istedi.

“Beni çete üyesi olarak suçladı, 24 bin liramı ödemedi”

Mağdur edildiğini belirten İsmail Günüç, “Kibariye Hanım ve eşi Ali Bey, kaynak saç parasını ödemediği için işletme sahiplerine kimliğimi bırakmak zorunda kaldım. Kimliğimi alabilmek için Ali Küçükbalçık’a kuaföre ödeme yapması için yazdım. Karşılığında ise kendisi beni çetecilikle suçladı. Sonrasında zaten benim numaramı engelledi. Çılgına döndüm. 24 bin lira alacağım var. Toplam 12 tane kostüm verdim. Ayrıca 4 çift ayakkabı alındı. Ben bunları cebimden ödedim. Takılarına kadar her şeyi ben hazırlayıp yolladım. Ben bu konuyu gündeme getirmeyecektim ama beni ‘çete üyesi’ olarak suçlaması beni çıldırttı. Ali Bey alışmış haram yemeye ama biz öyle değiliz. Ben 3 tane çocuk büyütüyorum. Bana bu kelimeleri kullanamaz. Ben alın teriyle para kazanıyorum. Bana olan borçlarını ödemelerini istiyorum. Hakkımı aramaya devam edeceğim” diye konuştu.