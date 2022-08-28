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Özcan Deniz yine farkını ortaya koydu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren Özcan Deniz hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Magazin 28.08.2022, 16:47
Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren Özcan Deniz hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Yalıkavak’ta sahneye çıkan Özcan Deniz söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. Yalıkavak Günay Restoran’da sahneye çıkan Deniz sevilen şarkılarını seslendirdi.
Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler izdihama neden oldu. Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu Özcan Deniz yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Şıklığıyla dikkat çeken Özcan Deniz’in şarkılarına izlemeye gelenler de eşlik etti.
Slow şarkılarla sevenlerine duygusal anlar yaşatan Deniz, söylediği hareketli parçalarla da kendisini izlemeye gelenleri bir an olsun yerinde oturtmadı. Sevilen şarkıcı Deniz, Yalıkavak Günay’da muhteşem bir konsere imza attı.
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