banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bayramda aşılama devam edecek mi?
Bayramda aşılama devam edecek mi?
Bir dönem sona erdi! Twitter o özelliği kaldırdı...
Bir dönem sona erdi! Twitter o özelliği kaldırdı...
Aboubakar, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
Aboubakar, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu küstü

İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Magazin 06.05.2021, 23:07
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu küstü

‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu arasında kriz çıktığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Final yapan dizinin ardından İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve takip etmeyi bıraktı.

ÖZCAN DA SİLDİ

Özcan Deniz’den karşı hamle gecikmedi, İrem Helvacıoğlu ile olan karelerini sildi.

Yorumlar (0)
17°
açık