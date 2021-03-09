Özcan Deniz'e şok!

Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdü. Aktan, kendisini dövdüğünü iddia ettiği Özcan Deniz'den şikayetçi olduğunu ifade etti.

ÖZCAN DENİZ SUÇLAMAYI REDDETTİ



Şüpheli Özcan Deniz'in savunmasında, iddiaların doğru olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği de iddianamede yer aldı.



HAFİF NİTELİKTE YARALANMIŞ



Müşteki Feyza Aktan'ın 15 Haziran 2019 tarihinden hastaneden alınmış geçici adli rapor fotokopisini sunduğu, bu rapor üzerinden Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden kesin rapor alındığı, 18 Şubat 2021 tarihinde alınan rapora göre müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, geçici raporun Özcan Deniz'in Sarıyer'de meydana gelen dövme olayına ilişkin olduğu belirtilerek her ne kadar geçici tarihin 2019 tarihli olduğu, müştekinin bu tarihte şüpheli tarafından yaralandığına ilişkin beyanda bulunmadığı anlaşılmışsa da bu konudaki delillerin takdirinin mahkemeye ait olduğu ifade edildi.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



İddianamede, şüpheli Özcan Deniz'in "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Özcan Deniz, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Özcan Deniz hakkındaki "Tehdit" ve "Hakaret" iddialarıyla ilgiliyse takipsizlik kararı verildi.

NELER OLMUŞTU?



Feyza Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.



Aktan'ın 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep ettiği ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.



Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürüldü.

Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





"ŞİDDET UYGULAMADIM"



"Açıklama" başlığı ile bir gönderi yayınlayan şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'Çamur at, izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu."OĞLUMU BU ÇİRKİN KAVGADAN KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM"



Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adında susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum.



Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak.



Ben ancak bir insan ve baba olarak kendimin ve çocuğumun zarar görme ihtimalinin doğması halinde, gerekli önlemleri almak için yasal yollara başvurup, haklarımı resmi mercilerde aramayı doğru buluyorum. Oğlumun geleceğinin gasbedilmesine de asla müsaade etmeyeceğim.

2019 YILINDA BOŞANDILAR



2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına almıştı.



Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı.



Geçtiğimiz haftalarda ise Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürülmüştü."HİÇBİR TALEBİM OLMAMIŞTIR"



Feyza Aktan da iddialar sonrası Instagram hesabından şunları söylemişti:



Gasp; Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır.



Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmek için lehime, cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir. Boşanmadan sonra aleyhime yapılan, iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum. Ancak iftiraların artık çekilmez bir hal alması ve üstelik medyaya da yansıtılması karşısında bu açıklamayı yapma zorunluluğu geliştirilmiştir.