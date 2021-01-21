Ozan Güven’in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz yaşadığı darp anını anlattı

Ozan Güven’in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz yaşadığı darp anını "Ozan Güven bana abajurun camı ile vurdu. Merdivenlerde saçımdan tuttu ben düştüm. Evden çıkmaya çalıştım izin vermedi. Yerde beni tekmeledi. Kapıyı kilitledi. Salon camından dışarıya sesimi duyurmak istedim pencereyi de kapattı. Pencere ile kapı arasında gidip gelirken epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim su dökerek beni uyandırdı. Kapının önündeydim ve arkasını dönünce çıktım. Ayakkabısız biçimde sokağa adım attım" şeklinde anlattı.