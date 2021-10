Ozan Doğulu ve Hera, Bodrum Kalesi’nde sahne aldı

Ünlü prodüktör ve aranjör Ozan Doğulu ile sevgilisi genç popçu Kübra Hera Aslan, Bodrum Belediyesi Sarı Yaz konserleri kapsamında Bodrum Kalesi’nde sahne aldı.

Bodrum Belediyesinin düzenlediği ’Sarı Yaz’ konserleri kapsamında Ozan Doğulu ve Hera, Bodrum Kalesinde sahne aldı. Konsere halk yoğun ilgi gösterdi. Doğulu ile Hera’nın duygusal şarkılarda sık sık göz göze gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ozan çaldı Hera söyledi

Sahneye ilk çıkan Ozan Doğulu Dj performansıyla Bodrum Kalesi’ne akın eden vatandaşları coşturdu. Ardından sahneye gelen Doğulu’nun sevgilisi Hera vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Hera’nın söylediği şarkılara Ozan Doğulu eşlik etti. Ozan Doğulu yaklaşık 20 yıl sonra yeniden Bodrum Kalesi’nde sahne aldığını söyledi. Gecenin sonunda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Ozan Doğulu ve Hera’ya sanat beratı, amfora ve çiçek takdim etti.

Tutkun, 20 yıl aradan sonra Bodrum Kalesi’nde verdikleri konserlerin devamının geleceğini, geçmiş dönemde birçok ünlü ismin kalede sahne aldığını söyleyerek, "Sarı Yaz konserleri kapsamında birçok ünlü ismi Bodrum Kalesi’nde ağırlıyoruz. Bodrum Kalesi’nin tanıtımı için önemli bir etkinlik. Ekim ayında esnafımıza bir nebze de destek olmak için düzenlediğimiz bu konserlere destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halkın adamı olarak bilinen ve her fırsatta halkın yanında duran Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras yeniden Bodrum Kale konserlerini sizlerle buluşturdu. Biz bu konserleri hem turizm sezonunu uzatmak, halk ile buluşmak ve çarşı esnafına destek olmak için düzenliyoruz. Sanatçılarımız gönüllülük esasıyla Bodrum Kalesi’nde sahne alıyor. En büyük teşekkürü ise sanatçılarımız hak ediyor” dedi.

Kale konserinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ozan Doğulu, "20 yıl aradan sonra tekrar bu sahnede olmak çok güzel bir duygu. 20 yıl önce burada Sezen Aksu konseri yapmıştık. Yıllarca bir daha kalede sahne alamadık. 20 yıl sonra bugüne kısmetmiş tekrar sahne almak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcımız Hüseyin Tutkun bize bu tarihi yaşattılar. Tarihinde ilk defa bir Dj Bodrum Kalesi’nde kaleyi yıkmadan bir performans sergiledim. Normalde ben bu kaleyi performansımla yıkardım” diye konuştu.

Hera ise ilk kez halkla buluştuğu için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek “Benim ilk büyük konserimdi. Çok heyecanlıydım. Bunu bana sağlayan Başkanımız Ahmet Aras’a ve Başkan Yardımcımız Hüseyin Tutkun’a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için anlamı çok büyük hep aklımın bir köşesinde kalacak bir konser oldu” dedi.

"Hep göz gözeyiz"

Gazetecilerin ’gözlerinizi bir birinizde alamıyorsunuz’ sorusuna ise Doğulu, Hera ile her zaman böyle olduklarını ifade ederek, “Çok mutluyuz, her şey yolunda. Güzel ve keyifli oluyor aynı sahnede beraber olmak. Aşkla iş bir arada bir değişik oluyor. Göz göze geliyoruz ve her zaman var zaten bakışmamız. Hera’nın sesi çok güzel keyifli konserler oluyor” dedi.

Ozan Doğulu’nun kendisinin aynı zamanda hocası olduğunu kaydeden Hera ise, "Ozan aynı zamanda benim hocam olduğu için de gözlerine bakıyorum. Acaba bir şey mi yaptım diye. Bir de gözlerine baktıkça destek alıyorum. Sahnede Ozan ile olmak büyük bir şans” ifadelerini kullandı.