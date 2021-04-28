Oyunculuk aşkı asıl mesleğine baskın geldi: Burcu Biricik'in ilk işi buymuş...

Şu sıralar Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteri izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, güçlü performansı ile herkesi kendisine hayran bırakıyor.

VAN'DA KAZI ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de etkileyen Burcu Biricik, bu kez eski mesleği ile gündeme geldi. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Biricik'in arkeolog olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşadı. Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bırakan ünlü oyuncu, Van'da 45 gün boyunca kazı çalışmalarına bile katılmış.