Son Dakika
Bakan Pakdemirli müjdeyi açıkladı: "10 kalemde 244 milyon liralık destekleme ödemeleri bugün başladı"
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.
Magazin 24.12.2021, 15:35
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.