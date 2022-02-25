Oyuncu Uğur “Türk oyuncuları çok başarılı buluyorum”

TMB TV ekranlarında yayınlanan ve Kadir Balık ile Gözde Özceylan sunduğu program konuk olan oyuncu Neriman Uğur, “Türk oyuncuları çok başarılı buluyorum” dedi.

TMB TV ekranlarında yayınlanan ve Kadir Balık ile Gözde Özceylan sunduğu Mevzu Ne? Programına konuk olan oyuncu Neriman Uğur, Türk oyuncuları çok başarılı bulduğunu ifade etti.

“Oyuncudaki duyguyu o kadar güzel alabiliyorsunuz”

Sunucu Kadir Balık’ın sorularını cevaplayan oyuncu Neriman Uğur, “Türkiye’de çok iyi oyuncular var ve çok iyi filmler de yapılıyor. Ben bir kere Türk oyuncularını çok başarılı buluyorum. Biz Anadolu kökenliyiz ve çok uygarlıklar gördük bu memlekette ve tüm o uygarlıkların birleştiği bir yer gibi sahne. Herkesten ve her şeyden bir şeyler öğrenen insanlar o kadar güzel genlerle büyüyor ve onları sahneye taşıyorlar ki duygu yüklü bir oyun seyrettiğiniz de veya filim izlediğinizde oyuncudaki duyguyu o kadar güzel alabiliyorsunuz” diye konuştu.