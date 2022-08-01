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Oyuncu Pelin Batu’dan Kayserilileri üzecek paylaşım

Ünlü oyuncu Pelin Batu, Kayserilileri üzecek bir paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu yorumunu yaptı, paylaşımına büyük beğeni yağdı.

Magazin 01.08.2022, 13:56
Oyuncu Pelin Batu’dan Kayserilileri üzecek paylaşım

Ünlü oyuncu Pelin Batu, Kayserilileri üzecek bir paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu yorumunu yaptı, paylaşımına büyük beğeni yağdı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde Kültür, Keten ve Ahşap Festivali’ne katılan ünlü oyuncu Pelin Batu, mantı denilince akla ilk gelen Kayseri’yi ve Kayserilileri üzecek paylaşımda bulundu. Tadına baktığı Sinop mantısını çok beğendiğini belirten güzel oyuncu, sosyal medya hesabından, "Kayserililer üzgünüm ama Sinopluların mantısı sizinkilerden daha güzelmiş" paylaşımında bulundu. Yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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