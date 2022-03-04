banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi

Oyuncu Hüseyin Elmapınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Elmapınar’ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi. Törene katılan oyuncu dostları ise camianın vefasızlığına sitem etti.

Magazin 04.03.2022, 15:39
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi

Oyuncu Hüseyin Elmapınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Elmapınar’ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi. Törene katılan oyuncu dostları ise camianın vefasızlığına sitem etti.

Kolpaçino ve Ezel gibi birçok önemli projede rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, dün Şişli’deki mahallesinde yürürken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Elmalıpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etmişti. 51 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Elmalıpınar’ın birkaç oyuncu dostu da katıldı. Elmalıpınar’ın oyuncu dostları camianın vefasızlığına sitem ederken, Kolpaçino kadrosundan yalnızca iki kişinin törene geldiği görüldü.

“Hayatı boyunca da Hüseyni bir duruşu, ifade eden bir kardeşimizdi”

Cenaze törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Hüseyin kardeşimizle özellikle Firuzağa’daki bir pastanede, özellikle pandemi döneminde birkaç defa karşılaşıp sohbet etme, dertleşme imkanımız olmuştu. Önemli bir sanatçıydı. Bu toprağın insanıydı. Güzellikleriyle var oldu. Üzüntülüyüz. Beyoğlu’muzun, İstanbul’umuzun, ülkemizin önemli bir insanını kaybettik. Hayatı boyunca da Hüseyni bir duruşu, dik ve sağlam duruşu ifade eden bir kardeşimizdi. Başta annesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine rabbim sabır versin. Milletimizin, sanat camiamızın başı sağ olsun. İnşallah Allah bizi cennetinde buluşturur. Başımız sağ olsun” dedi.

“Keşke onun hakkını bu kadar hunharca yemeselerdi”

Hüseyin Elmalıpınar’ın hak ettiğini alamadığını, hakkının yenildiğini söyleyerek sitemde bulunan Abidin Yerebakan, “Hüseyin Elmalıpınar, Türkiye’de ender yetişen, doğru aktörlerden biriydi. Her şeyden önce doğru, mükemmel bir insandı. Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar hunharca yemeselerdi. Birçok işte parasını alamadığını, mağdur edildiğini biliyorum. Küçücük bir rolü bile çok büyük bir hale getirebilen bir oyuncuydu ama hiçbir zaman hak ettiğini alamadı, vermediler. O da meseleye insanlık açısından baktı. Ben olsam bir kuruş bile bırakmam ama o öyle değildi. O, mahşerde hesap sorulacağına inananlardandı. Bu şekilde ahirete intikal eden bütün sanatçı abilerimize, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Allah onu cennetin yolculuğuna kabul eder İnşallah”

Elmalıpınar’ın oyuncu dostlarından Ahmet Talay, “Rabbin rahmetindeki gönül şefkati hiç kaybolmadan Allah onu cennetin yolculuğuna kabul eder İnşallah. Yaşantımız boyunca güzellikler hep bizi helak eder. Sonunun ölüm olduğunu düşündüğü için hayatın da var oluş ve ölüm arasındaki yaşantısında Hüseyin kardeşimiz ile epey bir süre beraber görüntü verdik. O da erken gidenlerden oldu. Allah’tan bu dünyadaki yaşantısında olduğu gibi öbür dünyadaki yaşantısını da güzelleştirmesini, cennete yolculuğunu nail eylemesini isteriz” şeklinde konuştu.

“Bize yakışan bu önemli günde onun yanında olmak”

Sektördeki vefasızlığa sitemde bulunan Volkan Başaran ise “Çok değerli bir ağabeyimizdi. Bize de yakışan eş ve dostları olarak bu önemli günde onun yanında olmak. İnşallah oyuncu arkadaşları ve o medya kuruluşundaki değerli patronları da burada görmek isteriz. Çünkü insanlar hayattayken onların yanında olmak önemli olduğu kadar bu acı günlerinde de onlara sahip çıkmak lazım. Son görevimizi yapmaya geldik. Rabbim tüm ölmüşlerimize ve kendisine tekrardan rahmet etsin. Tüm sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Sizlere de geldiğiniz, unutmadığınız ve unutturmadığınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Çok ince ruhlu bir kişiliği vardı”

Hüseyin Elmalıpınar’ın çok ince ruhlu bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Mekin Sezer de, “Diyecek çok bir şey yok. TRT’de Hüseyin Ağabey ile beraber çalışmıştık. Çok ince ruhlu, çocuk kalbini hepimize gösteren bir kişiliği vardı. Başımız sağ olsun. Bunca insan, bunca kalabalık burada onun için toplandı. Üzgünüz” dedi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar’ın cenazesi, Okmeydanı Hacı Bektaş-i Veli Cemevinde gerçekleştirilen törenin ardından, defnedilmek üzere Ankara’ya doğru yola çıkarıldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18