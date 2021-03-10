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Oyuncu Ceren Hindistan: Fakiri ne yapayım!
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ceren Hindistan'ın sosyal medyada takipçilerine gelen soruya yanıtı gündem oldu.
Magazin 10.03.2021, 13:13
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Hindistan'a ‘Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun?’ sorusu yöneltildi. Oyuncu soruya, "Fakiri ne yapayım.” ortalık karıştı.
Sosyal medyadaki tepkilerin ardından, “Sevgilim çocuk istiyor. Ben düşünmüyorum ama bebek mıncıklamayı severim. O yüzden ancak iki dadı, bir aşçı ve bir şoför tutarsa doğurabilirim.”