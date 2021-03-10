Oyuncu Ceren Hindistan: Fakiri ne yapayım!

Hindistan'a ‘Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun?’ sorusu yöneltildi. Oyuncu soruya, "Fakiri ne yapayım.” ortalık karıştı.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından, “Sevgilim çocuk istiyor. Ben düşünmüyorum ama bebek mıncıklamayı severim. O yüzden ancak iki dadı, bir aşçı ve bir şoför tutarsa doğurabilirim.”