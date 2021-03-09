Oyuncu Berker Güven'e anlamlı ödül

Güçlü bir kadın hikâyesinde, canlandırdığı İskender karakteri ile izleyenlerin büyük beğenisini toplayan başarılı oyuncu Berker Güven, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılığı ve katıldığı sosyal sorumluluk projeleri ile büyük takdir topluyor.



Güven, bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği için başarılı çalışmalar yürüten isimlerin ödüllendirildiği Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü tarafından düzenlenen ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni'nde sanat dalında ‘Kadın Hakları Savunucusu’ ödülüne layık görüldü. Tören online olarak düzenlendi.

Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismin, online olarak canlı bağlandığı gece sonrası ise ünlü isme hayranları tarafından sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.