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Oyuncu Aslıhan Gürbüz takipçisini ifşa etti

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesaj gönderen takipçisini ifşa ederek "Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz" dedi.

Magazin 05.10.2020, 17:14
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Oyuncu Aslıhan Gürbüz takipçisini ifşa etti

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinin Instagram'dan attığı müstehcen mesajı paylaşarak "Defalarca dedim ki sessiz kalmıyor görmemezlikten gelmiyorum, ifşa ediyorum. Biz susmayacağız siz adam olacaksınız" dedi.

Bu açıklamasından sonra "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişinin mesajını da paylaşan Aslıhan Gürbüz şöyle dedi: "Hep aynı mevzu 'dikkat çekme.' Yapamayacağınız yok gibi dikkat çekmek için sonra ardından ablalar, sen iyi birisinler sana saygı duyuyorumlar. Sosyal medya dikkat çekmek için can sıkacağınız tedirgin edeceğiniz, taciz ya da hakaret edeceğiniz bir mecra değil. Kendinizi var ettiğiniz o hesaplar şikayetle kapatılacak. Eşiniz dostunuz aileniz bu yaptıklarınızı görecek. Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz. Haa bu arada zırnık canım sıkılmıyor ama ben susarsam diğer kadınlar da susar diye düşünüp böyle davranıyorum."

Yorumlar (1)
Süleyman 49 dakika önce
iyi yapmış, helal sana aslıhan. kadının dibisin.
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