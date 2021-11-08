Son Dakika
AFAD: “Malatya’da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir.”
Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım ve beraberindeki heyeti kabul etti
Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz’ün Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan düğününde çiftetelli oynayarak eğlendi.
Magazin 08.11.2021, 19:07
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz’ün Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan düğününde çiftetelli oynayarak eğlendi.
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz ile Melike Yıldız’ın düğün törenine katıldı. Düğünde maske ve mesafe kurallarına riayet eden ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı. "Masumlar Apartmanı" dizisinde rol alan oyuncu, geline altın takarak mutluluklar diledi. Gürbüz’ün kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti.