Öykü Gürman'dan ateizm çıkışı: Ateist birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum

Öykü Gürman Aslı Şafak'ın Bloomberg HT'de yayınlanan İşin Aslı programının konuğu oldu.

Samimi bir sohbet gerçekleştiren Öykü Gürman'ın babası ile ilgili itirafları ise programa damga vurdu.

Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak’ın “Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?” sorusuna “Babam ateistti” cevabını verdi.

Öykü Gürman babasının ateist olduğunu söylerken, “Babanız tarafından sevildiniz mi?” sorusundan sonra gözleri doldu. Konuşurken boğazı düğümlenen Gürman, “Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar” diye konuştu.

Gürman, konuşmasının devamında “İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi” dedi.