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Öykü Çelik yolda kaldı
'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasından elenen oyuncu Öykü Çelik, sevgilisiyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Magazin 16.04.2021, 12:15
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Oyuncu Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Berhan'ın kullandığı 62 model Triumph marka klasik otomobil, bir ara yolda kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
"DURUNCA KALKMIYOR"
Yol ortasında zor anlar yaşayan Öykü Çelik, "Araba durunca bir daha kalkmıyor." diyerek güldürdü.
Valeye teslim edilen klasik otomobillerini ise oto tamircisi aldı.