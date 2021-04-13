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Öykü Çelik, tektaşının büyüklüğünden utandı

Geçtiğimiz hafta sevgilisi İsmail Berhan’dan evlilik teklifi alan Öykü Çelik, tektaşının büyüklüğünden utandı.

Magazin 13.04.2021, 12:35 13.04.2021, 12:40
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Öykü Çelik, tektaşının büyüklüğünden utandı

Sevgilisi İsmail Berhan’dan evlenme teklifi alan Öykü Çelik, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Çift, Berhan’ın da evinin bulunduğu binanın önünde sandalyeye oturmuş çay içerken objektife yansıdı.

"TEKLİF BEKLİYORDUM"

Survivor'dan elenen Öykü Çelik, “Evlenme teklifini bekliyor muydunuz?” sorusuna“Bekliyordum, ben adaya gitmeden önce konuşmuştuk” yanıtını verdi.

"UTANIYORUM"

Yüzüğü  görüntülenirken utanan oyuncu, “Böyle yapmayın, utanıyorum. Böyle ayıp oluyor gibi geliyor bana açıkçası.” diye konuştu.

(Ensonhaber)

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