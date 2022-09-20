Osmancık’ta Aleyna Tilki’nin yerine Kıraç sahne alacak

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde belediye, devam eden Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde sahne alacak olan genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Festivalde Aleyna Tilki’nin yerine Kıraç sahne alacak.

Belediye sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Aleyna Tilki’nin attığı bir tweet gerekçe gösterilerek konserin iptal edildiği duyurmuştu.

’Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda;

Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir.

Festival çerçevesinde ’Halk Konseri’ ve ’Gençlik Konseri’ olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir.

İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 4 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir.

Aleyna Tilki, konserinin iptal edildiğine dair duyurunun ardından yeni bir duyuruda bulunan Osmancık Belediyesi festival çerçevesinde Kıraç’ın sahne alacağını duyurdu.

Kıraç, festival çerçevesinde 24 Eylül Cumartesi günü Osmancık Kapalı Pazar Alanı’nda hayranlarıyla buluşacak.