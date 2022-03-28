banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit
6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu

Oscar gecesinde büyük olay! Will Smith, Chris Rock'a tokat attı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda davetliyle gerçekleştirilen tören, bu sene ise pandemi öncesinde olduğu gibi yine geniş bir katılımla düzenlendi. Törene ünlü oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. The Power of the Dog adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, Dune filmi 10, Belfast ve West Side Story filmleri de 7 dalda aday oldu.

Magazin 28.03.2022, 08:51 28.03.2022, 08:56

Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Smith, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" dedi. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.

 "BUNUN OLMASI PLANLANMAMIŞTI"

Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o anlarda seyircilere döndü. Fakat sonra törende seyirciler arasında bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ JANE CAMPION ALDI

En İyi Yönetmen ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ WILL SMITH'İN

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü King Richard'daki rolüyle Will Smith kazandı.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ CODA'NIN

En İyi Film ödülünü, "CODA" kazandı.

Bu yıl bazı ödüller ana törenden önce açıklandı. 

En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Eyes of Tammy Faye
En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune
En iyi kurgu: Dune
En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye
En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper
En iyi kısa belgesel: The Queen of Basketball
En iyi ses: Dune

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (Batı Yakasının Hikayesi)

Diğer adaylar şöyleydi:

Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)

En iyi görüntü yönetmeni: Dune (Greig Fraser)

En iyi görsel efekt: Dune (Brian O'Connor)

Diğer adaylar şöyleydi:

Free Guy
No Time To Die
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Spider-Man: No Way Home

En iyi animasyon film: Encanto

Diğer adaylar şöyleydi:

Flee
Luca
The Mitchells vs. the Machines
Raya and the Last Dragon

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur - CODA

Diğer adaylar şöyleydi;

Ciarán Hinds - Belfast
Jesse Plemons - The Power of the Dog
JK Simmons - Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

En iyi kostüm tasarımı:Jenny Bevan (Cruella)

En iyi uluslararası film: Drive My Car

Diğer filmler şöyle;

Flee
The Hand of God
Yanna
The Worst Person in the World

En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper

Diğer adaylar şöyle;

Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin

En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye

Diğer adaylar şöyle;

Ala Kacchu – Take and Run
The Dress
On My Mind
Please Hold

En iyi orijinal senaryo: Belfast

Diğer adaylar;

Don’t Look Up
King Richard
Licorice Pizza
The Worst Person in the World

En iyi uyarlama senaryo: CODA

Diğer adaylar;

Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog

En iyi film müziği: Dune

Diğer adaylar;

Don’t Look Up
Encanto
Parallel Mothers
The Power of the Dog

En iyi belgesel: Summer of Soul

Diğer adaylar;

Ascension
Attica
Flee
Writing With Fire

En iyi şarkı Oscar'ı No Time To Die - Billie Eilish

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19