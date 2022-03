Oscar gecesinde büyük olay! Will Smith, Chris Rock'a tokat attı

Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Smith, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" dedi. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.

"BUNUN OLMASI PLANLANMAMIŞTI"

Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o anlarda seyircilere döndü. Fakat sonra törende seyirciler arasında bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ JANE CAMPION ALDI

En İyi Yönetmen ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ WILL SMITH'İN

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü King Richard'daki rolüyle Will Smith kazandı.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ CODA'NIN

En İyi Film ödülünü, "CODA" kazandı.

Bu yıl bazı ödüller ana törenden önce açıklandı.

En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Eyes of Tammy Faye

En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune

En iyi kurgu: Dune

En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye

En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper

En iyi kısa belgesel: The Queen of Basketball

En iyi ses: Dune

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (Batı Yakasının Hikayesi)

Diğer adaylar şöyleydi:

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Anjanue Ellis (King Richard)

En iyi görüntü yönetmeni: Dune (Greig Fraser)

En iyi görsel efekt: Dune (Brian O'Connor)

Diğer adaylar şöyleydi:

Free Guy

No Time To Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

En iyi animasyon film: Encanto

Diğer adaylar şöyleydi:

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Last Dragon

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur - CODA

Diğer adaylar şöyleydi;

Ciarán Hinds - Belfast

Jesse Plemons - The Power of the Dog

JK Simmons - Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

En iyi kostüm tasarımı:Jenny Bevan (Cruella)

En iyi uluslararası film: Drive My Car

Diğer filmler şöyle;

Flee

The Hand of God

Yanna

The Worst Person in the World

En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper

Diğer adaylar şöyle;

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye

Diğer adaylar şöyle;

Ala Kacchu – Take and Run

The Dress

On My Mind

Please Hold

En iyi orijinal senaryo: Belfast

Diğer adaylar;

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

En iyi uyarlama senaryo: CODA

Diğer adaylar;

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

En iyi film müziği: Dune

Diğer adaylar;

Don’t Look Up

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

En iyi belgesel: Summer of Soul

Diğer adaylar;

Ascension

Attica

Flee

Writing With Fire

En iyi şarkı Oscar'ı No Time To Die - Billie Eilish