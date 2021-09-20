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Orkestrada sınav heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası’nda hafta sonu sınav heyecanı yaşandı.

Magazin 20.09.2021, 11:29
Orkestrada sınav heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası’nda hafta sonu sınav heyecanı yaşandı.

Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Bölümleri için gerçekleştirilen sınava, 4 yıllık konservatuvar eğitimi almak isteyen vatandaşlar katıldı. İmtihana giren adaylar hünerlerini sergiledi. Merinos AKKM’de yapılan sınavlarda adayların işitme, ritm ve ezgi tekrarı kriterleri değerlendirildi. Sınav sonuçları 21 Eylül tarihinde orkestra.bursa.bel.tr adresinden duyurulacak. Sınavda başarılı olan adaylar 22 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında istenilen belgeler ile Orkestra Şube Müdürlüğüne gelip öğrenci kayıtlarını tamamlayacak.

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