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Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı!

Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Usta sanatçının yakın çevresinden edinilen bilgiye göre ise; Gencebay'ın kalbindeki rahatsızlık sebebiyle hastanede olduğu belirtildi

Magazin 12.10.2021, 14:50 12.10.2021, 15:02

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı konuşuluyor. Şubat ayında aşı olan usta sanatçının tedbir amaçlı hastanede olduğu ifade edildi. 77 yaşındaki Gencebay'ın yakın çevresinden ise; 'Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede, belirli aralıklarla kontrolden geçiyor' açıklaması yapıldı.

Gencebay'ın koronavirüs aşısı olurken çekilen görüntülerini hayat arkadaşı Sevim Emre paylaşmıştı.

Usta sanatçı, geçtiğimiz ay oğlu Gökhan'ı evlendirmişti. Çırağan Sarayı'ndaki düğüne 300 davetli katılmıştı. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren nikaha, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer almıştı.

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