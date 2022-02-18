Orhan Gencebay Gülşen'den özür diledi!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, son dönemin tartışma konularından biri olan sahne kıyafetleriyle ilgili olarak, “Bu edeple ilgili” yorumunu yapmış, Gencebay’ın bu sözleri tepki çekmişti.

Gencebay, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum. Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım.”

GÜLŞEN: ‘NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ’

Gencebay’ın yaptığı açıklamaların ardından Gülşen de dün akşam sahne aldığı bir mekanda ‘Namus’ şarkısını seslendirdikten sonra “Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı bu şarkı, ilan ediyorum. ‘Namuslu görünmek kimlere kalmış!’ diyerek buraya nokta koymak istiyorum” ifadelerini kullanmış, bu sözler Gencebay’a yanıt olarak değerlendirilmişti.

“YANLIŞ ANLAŞILDIYSAM ÖZÜR DİLERİM”

Konuya ilişkin ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuşan Orhan Gencebay, sözlerinin Gülşen’e yönelik olmadığını belirterek özür diledi.

Gencebay, “Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben ‘Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı’ demedim, demem de! Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim” diye konuştu.