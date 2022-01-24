Ordu’da Kubat konseri

Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Kubat, Ordu’da hayranları ile bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Ordu Kültür Sanat Etkinlikleri’ kapsamında Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Kubat, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu konserde hayranları, sevilen sanatçının parçalarına eşlik ederken, kimi zaman hayranlar hareketli parçalar eşliğinde oyun oynadı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde Kubat, kendisinin hayranı olan bir kadınla düet de yaptı.

Konserde, Ordu Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Coşkun Alp, sevilen sanatçı Kubat’a çiçek ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan Kyble Çikolatası takdim etti.

Konser, sevilen şarkıların seslendirilmesi ile devam etti.