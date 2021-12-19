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ONLAR SADECE OYUNCULUKLARIYLA DEĞİL, SAÇLARIYLA DA ROL KESİYORLAR.!
Milyonları peşinde sürükleyen Türk kadın ünlüler, hayatlarını kamuoyu önünde yaşadıkları için bakımlı olmak zorunda. Özellikle saçlarıyla ön plana çıkan kadın ünlülerde ise ekstra bir yük söz konusu. 41 senesi sektörüde geçen deneyimli kuaför ve hoca Mali Keleş, Türk ünlülerinin şimdiki saç modellerini ve hangi ünlünün saç şekli nasıl olmalı ? sorusunun cevabını Breaking News Turkey için değerlendirdi.
Magazin 19.12.2021, 10:51