’Ölüm Tuzağı’nın galası yapıldı

Samsun’da çekimleri yapılan ve başrollerinde Yeşilçam’ın ünlü ismi Coşkun Göğen’in yer aldığı “Ölüm Tuzağı” adlı film yapılan görkemli galanın ardından vizyona girdi.

Başrollerinde Yeşilçam sinemasının ünlü ismi Coşkun Göğen ile Samsunlu sanatçı Mehmet Aras’ın yer aldığı “Ölüm Tuzağı” adlı filmin galası Samsun’da bir AVM’de gerçekleştirildi. Yapımcılığını İsa Şahin ve İsmail Uyanık’ın üstlendiği Ölüm Tuzağı isimli filmin yönetmen koltuğunda ise Esat Şekeroğlu’nun bulunduğu belirtirdi. Çekimleri Samsun’da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Şahin Saydereli, Mehmet Aras, Coşkun Göğen, Semanur Baş, Cansel Şahin, Tuncay Akça, Cemalettin Solar, Adnan Karabacak ve çocuk yıldız Hilal Bilik gibi oyuncular bulunuyor.

Fıs Fıs İsmail, Süleyman Yağcı’dan destek

Fıs fıs İsmail karakteriyle gönüllere taht kuran Süleyman Yağcı ve Samsunlu ses sanatçısı Hüseyin Şimşek de galaya gelerek sanatçı dostlarına destek verdi.