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Olacak O Kadar'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel 77 yaşında hayatını kaybetti.

Magazin 28.06.2021, 14:57
Olacak O Kadar'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel 77 yaşında hayatını kaybetti.

Ali Demirel kimdir?

13 Mart 1944, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı olan Ali Demirel, 1944 yılında İstanbul’da doğdu. Ünlü oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, arson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.

Daha sonra tv’de yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.

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